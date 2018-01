De Cuba a Londres

Vinda diretamente de Havana para o lançamento do perfume Azzaro Pour Elle em São Paulo, a modelo Ana Beatriz Barros fala sobre a experiência de fotografar um editorial de moda produzido por uma equipe norte-americana em Cuba. E conta sobre seu casamento com o milionário egípcio Karim El Chiaty, herdeiro de um dos maiores conglomerados de turismo do Oriente Médio, marcado para maio de 2016.

Como foi trabalhar em Cuba?

O mais legal foi voar dos EUA direto para Havana. Fotografamos o primeiro editorial americano 100% produzido em Cuba. Não posso contar para qual veículo. O ator que contracenou comigo, o fotógrafo, o maquiador… todos entraram lá com passaporte americano e adoraram a gastronomia e a arquitetura da cidade.

E seu casamento, será mesmo no Egito?

Estava tudo certo, mas talvez a gente mude. Lá é complicado. É bem longe para os meus convidados e tem a questão dos conflitos no Oriente Médio. As pessoas têm medo. Fico com receio de que aconteça alguma coisa antes e eu precise cancelar tudo. Meu desejo é que seja no Cairo, mas agora estamos pensando em Grécia e Brasil. O certo é que serão três dias de festa.

Onde vocês irão morar?

Vivo entre SP, NY, Cairo e Londres e é na Inglaterra que vamos morar. Adoro coisas de casa, sou ótima para limpeza, organização. Só não sei cozinhar. Minha mãe e minha avó são excelentes cozinheiras, mas ficaram traumatizadas por ter a obrigação de fazer comida para os maridos e não quiseram me ensinar. /GIOVANA ROMANI