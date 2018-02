Não faltou tietagem, ontem, para Marta Suplicy , no congresso do PMDB – de parte, em especial, da Juventude do partido e de eleitoras.

Entre um selfie e outro, a ex-prefeita admitiu que quer, “de coração”, disputar a Prefeitura de SP ano que vem. Mas se acautela: “Só é candidato quem passa pela convenção”.

De coração 2

Tão notada quanto a ex-prefeita — além da vaia a Eduardo Cunha –, foi a ausência da turma fiel ao Planalto – a começar pela bancada do Rio, incluindo Pezão, Eduardo Paes e Jorge Picciani.