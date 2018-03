Reginaldo e Beth Bertholino leiloarão, dias 11 e 12, acervo de peças sacras. Estimam arrecadar até R$ 6 milhões.

A casa da família, réplica de Tara, mansão de …E o Vento Levou, será transformada no Museu Scarlet O’Hara, com peças do filme e de Vivien Leigh.