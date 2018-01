José Renato Nalini, que assumiu esta semana o comando do TJ-SP, quer implantar sistema de home office no tribunal. Para o novo presidente, um dos maiores vilões da produtividade é o tempo que os funcionários da casa perdem, diariamente, no trânsito.

