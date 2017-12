Vice decidido, Aécio embarca para Cartagena com FHC. Que recebe prêmio, terça, na Cúpula da Terceira Via. A reunião conta, também, com Bill Clinton e Tony Blair, entre outros ex-presidentes.

