De bom gosto

Ela é apontada por muitos bambambãs da decoração e da arquitetura como “queridinha das moças bem nascidas da nova geração” – anda às voltas com a reforma do apartamento da blogueira Lala Rudge. Mas Christina Hamoui– aka dona do Terraço Itália – é bem mais do que isso. A decoradora acaba de ampliar sua área de atuação, passando a assinar linha de objetos para a casa, como almofadas, bandejas e vasos de cristal. “Agora, estou negociando a próxima etapa: família de mobiliário para uma loja de grande porte de São Paulo”, revela, sem, no entanto, revelar tudo.

