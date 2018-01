A Forbes Brasil traz a lista dos bilionários brasileiros na sua próxima edição. No ranking, o mais velho é Aloysio de Andrade Faria, de 95 anos. E o mais novo é Eduardo Saverin, do Facebook, com 34 anos.

Saverin é um dos cinco cofundadores do Facebook, e em entrevista à revista, desfez o mistério sobre porque mora em Cingapura. “Anos atrás, eu investi em uma empresa de um amigo, baseada em Cingapura. Fui visita-lo, gostei e resolvi me mudar.

Confessou também que além do Facebook, usa o LinkedIn e de vez em quando, o Instagram.