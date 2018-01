Daniel Galleco Arcas, do Instituto Cervantes, ficou mal impressionado com a reação da polícia, anteontem, durante a manifestação do Movimento Passe Livre — na qual ativistas se refugiaram no local.

Conta que eles estavam claramente em pânico, tentando se proteger. “Não invadiram nosso escritórios e saíram sem causar danos nem a uma caneta.”