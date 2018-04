Túlio Dek, rapper que discutiu sobre o PT com Chico Buarque anteontem no Sushi Leblon, afirmou que o ocorrido foi “apenas uma discussão na rua”.

“Chico é um ídolo para mim. Só não entendo como um dos maiores ícones do Brasil continua apoiando cegamente o PT”. E arrematou: “Minha indignação foi com o cidadão e não com o artista”.

O rapper contou que, ao 10 anos de idade, fez sua própria versão da música Paratodos, de Chico.