Na cobrança que farão amanhã diante do Congresso, em Brasília, os movimentos que organizaram as manifestações de anteontem, capitaneados pelo Vem Pra Rua, vão ler carta conjunta com as principais reivindicações.

Mas o Acorda Brasil vai mais longe: pedirá a renúncia da presidente e apresentará proposta de “reforma política popular” bem diferente da que se discute por lá.