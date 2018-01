Haverá novo ato sexta-feira, na Paulista. Pauta? A crise hídrica em SP. A manifestação, que tem apoio do PT e terá participação de CUT e Apeoesp, sairá do Masp rumo à Secretaria de Recursos Hídricos do Estado, na Rua Bela Cintra.

A avaliação de petistas graduados é que o partido, em um dos “piores momentos” de sua história, deve ir às ruas para recuperar a imagem.

Day after 2

Também de acordo com essa análise, as medidas de ajuste fiscal (como o aumento da gasolina, das passagens de ônibus e da conta de luz) e ainda as mudanças no Fies não estavam nas ruas no domingo, na manifestação contra Dilma.

Avalia-se, portanto, que o cenário pode ficar ainda pior.