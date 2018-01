Cada juiz do TJ-SP – o maior do País – dá oito sentenças por dia. São 3,5 milhões por ano. E mais: um milhão de processos deixam de ser julgados anualmente e vão parar no estoque.

Os dados fazem parte do Anuário da Justiça SP 2013, que será lançado na próxima quarta – na sede do tribunal.