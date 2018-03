As últimas críticas do MP a decisões judiciais atreladas à Lava Jato, como a soltura do ministro Paulo Bernardo ou a troca da prisão de Cachoeira e Cavandish levantam perguntas: “Só é juiz quem atende o MP? Quando não atende, é suspeito?”, questiona o criminalista Alberto Toron.

