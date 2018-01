Ricardo Lewandowski, presidente do STF, voltou a Brasília logo após ir às urnas, em SP. Para assistir à apuração com Dias Toffoli, presidente do TSE – que o convidou. Lewandowski presidiu a corte eleitoral em 2010.

