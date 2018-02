Marina Silva provou ontem do mau humor de um paulistano. Ao aguardar seu assessor estacionar o carro, em rua estreita no Itaim, a ex-senadora foi alvo de ofensas de um motorista irritado com a manobra.

Indignados com a desproporção da agressão, várias pessoas se aproximaram da candidata verde para pedir desculpas em nome do mal educado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.