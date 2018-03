Mulher de pernas mais compridas do mundo – 132 cm –, a russa Svetlana Pankratova vai desfilar suas pernocas dia 13, na comemoração do Guinness World Recordes Day, no Brasil.



Foi o livro Guinness, a ser lançado pela Ediouro, que lhe deu o posto.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.