Sobre os recentes boatos de que deixaria o SBT – a emissora inclusive soltou nota ontem reafirmando a permanência da apresentadora na emissora –, Eliana informa à coluna que acaba de renovar seu contrato por mais três anos.

…ninguém…

Eliana conta também estar engajada em campanha contra a cultura do estupro e violência em rede nacional. “Já tivemos um gigante resultado e estamos podendo ajudar crianças, adolescentes e mulheres.”

…me tira

Perda de audiência para o concorrente Rodrigo Faro (Record)? Ela reage com números: no último domingo, seu programa teve 8,8 pontos no Ibope em comparação com os 8,6 de Faro.