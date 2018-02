A diretoria de Santos acaba de bater o martelo. Danilo Luiz será mesmo negociado com o Porto por 13 milhões de euros. A equipe santista terá direito ainda a 10% em uma transação futura do atleta. No entanto, lateral permanece na Vila Belmiro até, pelo menos, o Mundial de Interclubes da Fifa, em dezembro.

