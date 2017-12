Daniella Cicarelli pleiteia admissão no Clube Paulistano.

A ex-modelo casou com o sócio Guilherme Lins de Lima Menge e, se aprovada, será dependente por meio do título do marido.

Leia mais notas da coluna:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Juíza desaprova acordo do MPF e endurece pena de Silval Barbosa

+ Iphan vai restaurar antigo forte português de Fernando de Noronha