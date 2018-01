Daniela Mercury se apresenta com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis em SP

Daniela Mercury é a convidada especial da versão paulista do espetáculo Prudential Concerts – Acordes Brasileiros, que acontece dia 29 de agosto, no Theatro NET.

Acompanhada pela Orquestra Sinfônica de Heliópolis, a cantora interpretará os sucessos “Avisa lá”, “Swing da Cor”, “O Canto da Cidade” e “Protesto do Olodum”.

Regido por Carlos Prazeres, o Prudential Concerts estreou em maio, no Rio, com participação de Gilberto Gil, e passou ainda por Porto Alegre em junho, com presença de Vanessa da Mata.

No repertório, o maestro passeia por composições que vão de Villa Lobos ao funkeiro Buchecha.