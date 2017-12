Daniela Mercury faz o show de ‘estreia’ da Tocha Olímpica na terça

Daniela Mercury comandará, em palco na Esplanada dos Ministérios, um show que marcará o inicio da viagem da Tocha Olímpica por 330 cidades do País. A festa, na tarde do próximo dia 3, inclui show com Diogo Nogueira e cerca de 10 outros eventos para os quais o Ministério da Cultura liberou verba de R$ 250 mil. O Governo do DF e o Ministério do Turismo também contribuirão para boa parte da programação.

O MinC vai destacar, em seus eventos, a diversidade cultural brasileira, com música, teatro, pífanos, bumba-meu-boi, dança cigana e festa indígena, entre outras. De Brasília, a tocha inicia uma caminhada por todo o País, sempre recebida com eventos de que participarão a Cultura e o Turismo, terminando com sua chegada ao Rio para o início dos Jogos, no dia 5 de agosto.