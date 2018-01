Daniela Mercury fala de sexualidade e liberdade

O tradicional jantar do Masp rendeu bons frutos, anteontem. O evento – com 700 convidados – arrecadou R$ 1,4 milhão para manutenção e operação do museu.

Seios pintados a mostra, Daniela Mercury embalou os presentes. Elogiou a exposição sobre sexualidade em cartaz no Masp e aproveitou para postar fotos em suas redes sociais, com legenda engajada.

Uma delas: “As nossas vergonhas nunca foram um corpo sem roupa. Os nossos pecados são a violência e o autoritarismo. Vamos celebrar sem medo a liberdade tão arduamente conquistada por nós e todos que vieram antes”.

