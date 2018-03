Daniel Boulud, um dos chefs mais badalados de NY, está em SP para participar da Sirha, na Expo SP. Almoçou ontem com Arnold Wald Filho, na Casa do Porco, e tinha encontro marcado com o amigo de longa data Isay Weinfeld. O chef fica na Pauliceia até sábado.

Leia mais notas da coluna:

+ Taxa de prévias surpreende Floriano; Aníbal articula contra cobrança

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Na China, ciência é top, Previdência é irrelevante