Dani Tranchesi abre exposição

Dani Tranchesi inaugura o ano da Galeria Estação com a exposição Caixa-clara, que abre dia 27 e conta com curadoria de Cassio Vasconcellos e Paula Braga.

A mostra é composta por 35 obras, parte de várias séries desenvolvidas nos últimos dois anos. O processo da artista começou com um mergulho em seu arquivo fotos – acumulado nos últimos dez anos – tiradas em mais de 70 países. A partir dessas imagens, em sua maioria fotojornalísticas, Dani começou a inserir elementos artísticos: “Foi um caminho que escolhi: me relacionar com os reflexos, luzes, acrílico, espelhos. Na verdade, comecei a pensar não apenas na foto, mas no fotografado, no fotógrafo e no expectador”, conta a artista.

