O ex-presidente FHC está, desde sábado em Trancoso, descansando. Volta dia 19.

Até lá, espera ter mais detalhes sobre a suposta propina de US$ 100 milhões ao seu governo, conforme documento apreendido pela Lava Jato no gabinete do senador Delcídio Amaral.

Para, aí, voltar a se pronunciar.