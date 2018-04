Análise preliminar da Controladoria-Geral do Município de São Paulo e do Ministério Público em documentos apreendidos na casa da mãe do ex-diretor geral da Fundação Theatro Municipal trazem uma surpresa.

Descobriu-se que José Luis Herencia utilizava sua… namorada para a compra de imóveis de alto valor.

E mais: depoimento recentemente colhido pelos investigadores comprova que o escândalo é maior do que se imaginava: vão aparecer novos nomes.

Herencia é suspeito de ter firmado contratos superfaturados em sua gestão. Ele pediu exoneração em novembro alegando divergências com a direção do teatro e nega irregularidades. Mas, de acordo com o MP, o prejuízo pode chegar a R$ 20 milhões.