O bailarino Rodrigo Guzmán – que se apresentou no Ballet de Santiago, sexta no Teatro Alfa – é um torcedor fervoroso da seleção chilena. Tão roxo que não aceita dançar sem estar devidamente vestido com camiseta do time debaixo do seu figurino.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.