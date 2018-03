Dança das araras

A pouco mais de um mês do evento, a InBrands licenciou junto à Firjan o controle do Fashion Rio, como antecipado ontem no site da coluna. Leva também a Fashion Business por cinco anos. A operação pegou de surpresa Eloysa Simão, idealizadora do evento carioca. Caberá a Paulo Borges, da SPFW, tocar a operação. E uma coisa já se sabe: ela não será mais na Marina da Gloria.

Enquanto isso, Eduardo Eugenio Gouvea Vieira, da Firjan, passeia na Europa.

