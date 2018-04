Eduardo Paes foi eleito o fã mais animado do show de Roberto Carlos, sábado, no Maracanã. Enquanto os VIPs, com medo da gripe, se abrigavam da chuva no cercadinho, o prefeito ficou firme até o final.

Já Miriam Rios, ex do Rei, ganhou o título de “Miss Low Profile”. A atriz levou seus dois filhos para lá.

Roberto Carlos comemora 50 anos de carreira com show no Maracanã

