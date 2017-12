Dallagnol defende as Dez Medidas em São Paulo

Entusiasta do projeto Dez Medidas Contra a Corrupção, Maria Fernanda Cândido convidou o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, para falar sobre as propostas do MPF para o combate à corrupção e à impunidade na Casa do Saber, anteontem, em São Paulo. Um dia antes de Dallagnol monopolizar, ontem à tarde, as explicações da denúncia contra Lula. Na sala lotada, durante uma hora e meia, o procurador repetiu inúmeras vezes que quem pode mudar o País é a sociedade.

“A cura para a corrupção que afeta a democracia é a própria democracia. Ela vem por meio da sociedade tomando uma atitude concreta. Essa história depende de cada um de vocês”, afirmou o convidado, chamando os presentes a se mobilizarem para que o Congresso vote o projeto até dezembro. “Eu sou só um menino que gostava andar de skate, surfar e sair com os amigos”, resumiu, tentando minimizar seu papel no MP.

Dallagnol empenhou-se em convencer a plateia de que as medidas da Lava Jato não são excessivamente duras, como alegam alguns juristas. “Por termos vivido a ditadura, boa parte dos criminalistas são contra qualquer coisa que lance uma sombra de perspectiva de recrudescimento. Então, eles são contra a execução provisória da pena porque têm essa mentalidade de que o direito penal é feito para proteger o réu, não para proteger a sociedade. Precisamos de uma visão equilibrada”, argumentou.

O procurador sustentou que o chamado hipergarantismo – tese segundo a qual os direitos individuais de um suspeito teriam preponderância sobre interesses gerais – do sistema judiciário derrubou a Operação Castelo de Areia, que poderia ter antecipado a Lava Jato. A Castelo investigou crimes financeiros em operações da Camargo Corrêa em 2009, mas foi anulada porque o STJ considerou algumas provas ilícitas. Ao elogiar o relator da Lava Jato, Teori Zavascki, ele fez uma ressalva: “Se a relatoria ficasse com um ministro hipergarantista, o caso teria morrido de início”. Ele também rebateu críticas do ministro Gilmar Mendes, que chamou de “cretino” o projeto das Dez Medidas. E comentou o que tem sido o foco central das queixas dos advogados: o recurso a provas obtidas fora dos padrões habituais.

O uso dessas provas, prevista nas Dez Medidas, disse ele, serve para legitimar incursões nas quais a polícia, com decisão judicial, colhe uma evidência que não pode ser derrubada mesmo que o juiz decida que o ato foi irregular. / JULIANNA GRANJEIA