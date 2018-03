Segundo o edital, uma das missões do estudo é rever a regulamentação dos direitos de uso da bebida, reavaliando as resoluções do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas e do Conselho Federal de Entorpecentes.

O texto diz ainda que o inventário “objetivará fortalecer as comunidades ayahuasqueiras” na superação de intolerância religiosa, pois “o conhecimento incidirá sobre pontos cruciais dos equívocos difundidos pelos meios de comunicação de massa”.