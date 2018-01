Dá um Google

Ano de eleição é ano de briga nos tribunais. Políticos brasileiros entraram, até agora, com 195 pedidos na Justiça para remover conteúdo do Google – como vídeos do YouTube, resultados de busca e textos de blogs.

Partido campeão? PMDB. Estado? Paraná. Candidato? Benedito de Lira, do PP.

O Google Brasil recorre em cerca de 20 casos. Uma das vitórias da empresa foi a manutenção de um vídeo do Porta dos Fundos que citava Anthony Garotinho, do PR, candidato derrotado ao governo do Rio de Janeiro.