A emoção cresce nos corredores do Itamaraty. É que dia 19 o ministério realiza o seminário 10 anos sem Sérgio Vieira de Mello – no Jardim Botânico do Rio. O diplomata da ONU morreu em explosão de carro-bomba em Bagdá.

