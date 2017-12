Marcos da Veiga Pereira assume o Sindicato Nacional dos Editores de Livros em meio a uma briga que envolve a Lei do Preço Fixo. Para acabar com ela, o editor da Sextante defende pacto entre a indústria editorial e as livrarias.

Intenção? Quer fazer o mercado crescer, não dividir o “bolo que não cresce”.