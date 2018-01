Com o livro História Ilustrada do Líbano, publicado originalmente em francês pela Editora Larousse, a Edde Editora marca sua estreia no mercado brasileiro.

Não se trata de uma escolha aleatória. A proprietária da editora, a antropóloga Maria Dulce Eddé, é brasileira e libanesa, neta do primeiro presidente eleito do Líbano, Émile Eddé– que ocupou o cargo de 1936 a 1941.

Lançamento? Hoje, na Livraria da Vila dos Jardins.