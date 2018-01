Avião da FAB pousou, semana passada, no sul do Pará. A bordo, o produto de mais um crime comum no País: 25 papagaios-verdadeiros, que agora estão morando na Serra do Cachimbo.

