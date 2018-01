Dá-lhe criatividade

Marco Aurélio Mello, do STF, bateu o martelo: aproveitará o carnaval para lançar uma “campanha” do recém-criado Instituto Uniceub de Cidadania, por ele presidido. Objetivo? Estimular os eleitores a votar, visando reduzir os níveis de abstenção no País.

A cruzada começa em Salvador com uma inédita aliança entre o integrante do Supremo e… um puxador de trio: Durval Lelys, ex-Asa de Águia.

Criatividade 2

Lelys vai embalar a galera em ritmo de axé, com música do publicitário Marcos Pamplona sobre a importância de ir às urnas – ele é autor de campanhas do TSE e criador do famoso Bráulio nos filmetes de combate à Aids.

Outros artistas convidados a aderir à causa gravarão a música em ritmo de funk, samba e sertanejo.

Criatividade 3

Durval puxa o bloco Cocobambu, que sai no circuito Barra Ondina entre o sábado e a terça de carnaval.

Vale lembrar: quase 30% do eleitores não compareceram ou votaram nulo ou branco nas eleições de 2014.