O sucesso do vídeo da marchinha de carnaval Sereia da Cantareira – sobre a crise hídrica – animou os responsáveis pela música a montar seu próprio bloco. Se der certo, o projeto é sair em batucada na região do Baixo Augusta, dia 7, no pré-carnaval.

Da folia 2

Enquanto isso, a música participa de concurso, sábado, na Praça Victor Civita.

Se vencer, será um dos motes do bloco Nóis Trupica Mais Não Cai, dia 8, na Vila Madalena.