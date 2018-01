Da arte para a rua

Há seis anos a frente da DemocrArt – galeria de arte online –, Bruno Rampazzo comemora agora a abertura de sua primeira loja física, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva. Com o objetivo de democratizar o consumo de arte, o empresário mantém, “ao vivo”, o que já realizava online: investimento em séries exclusivas e limitadas de obras de artistas renomados. Nessa nova empreitada, Rampezzo contou com uma parceria de peso, o investimento do holandês Kees Koolen – fundador do Booking.com. E ele não pretende parar por aí. De olho no mercado internacional, quer expandir o modelo de galerias físicas por meio de franquias e já planeja – até o final do ano – o lançamento de uma plataforma de vendas em inglês e espanhol, além de cinco franquias onde serão selecionados candidatos que atendam o perfil para representar a marca.

