A Arq.Futuro – que acontece dia 23 e 24 no Auditório do Ibirapuera – inova: reúne cinco prefeitos em uma mesa. Além de Haddad, estarão por lá Rui Moreira (Porto), Mark Holland (Kansas City), Gabriel Ferrato (Piracicaba) e Paulo Alexandre Barbosa (Santos) para discutir políticas urbanas.

Da arquitetura 2

A celebridade nesta edição do evento será o arquiteto japonês Shigeru Ban, vencedor do Pritzker Prize – a maior distinção da arquitetura internacional. Palestra com ingressos já esgotados.