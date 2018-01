Quem saiu feliz do Campus Party foi Alfredo Manevy, o interino da Cultura. Ouviu o badalado Larry Lessig, da Creative, dizer a Dilma, durante o evento, que a proposta de direitos autorais do Ministério da Cultura “é a mais avançada do mundo”.

