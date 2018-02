A agência de Miami do Banco do Brasil informou a seus clientes que, a partir de fevereiro, passará a cobrar US$ 20 ao mês a título de “manutenção de conta”. Boa parte da clientela, que reclamou no ato, é de diplomatas em serviço na América Central.

O Itamaraty, que negociava com o BB a isenção de tarifas para seus funcionários no exterior, foi simplesmente atropelado pela notícia.