O Brasil vai fazer o caminho inverso da culinária. Pelas mãos do chef Fábio Sicilia, em coordenação com o chef libanês Michel Nader, as cozinhas dos dois países se juntarão num festival de Beirute no final de semana.



Com pão de queijo, coxinha, palmito, camarão à baiana, cuscuz, peixe no tucupi e… feijoada. Para os muçulmanos, sem porco.

