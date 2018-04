Curvas da política

Surpresa de José Serra ao receber, segunda, no fim da tarde, no Palácio dos Bandeirantes, visita das candidatas a Miss Brasil 2009. Ao perguntar a uma delas se tinha patrocínio, ouviu a resposta: “Tenho sim, do meu governador”.

Intrigado, Serra continuou: e quem é seu governador? “É o Aécio…”

Serra – que passou metade do tempo na ponta dos pés para ficar na mesma altura das moças – disse ali que não sabia que Estados podiam patrocinar misses.

