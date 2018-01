Curtas ativos

Marina Loducca é cineasta e seus dois primeiros curtas, L’Autre Vie e Monday Soccer abordam a temática LGBT. “Meu questionamento diário é como ainda choca o mundo uma pessoa gostar de outra do mesmo sexo. Isso não devia ser uma questão, não consigo entender. Esse atentado em Orlando me instigou mais ainda em abordar o assunto, da forma que estou acostumada, leve”, disse a moça, que é formada em cinema pela NYU e participou com o Monday Soccer em dois festivais internacionais – o MiniMovie International Film Festival e o The Nitehawk Shorts Festival. Mas não é só a causa gay que chama atenção de Marina. Ela lança daqui a dois meses o fanzine Free Us Woman, onde ela e a fotógrafa Marina Nacamuli questionam a diferença entre direitos para homens e mulheres com fotos marcantes tiradas em junho de 2015. “Fizemos uma série de fotos em NY questionando por que homens podem fazer coisas que mulheres não podem.” Olho nela.

