Chegou à maioridade o primeiro transplante de fígado feito em hospital privado brasileiro. Faz 21 anos que Paulo Chap Chap (hoje do Sírio- Libanês) liderou a operação com Eduardo Corona. No Einstein.

