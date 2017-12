Cultura na moda

Yan Acioly comemora o crescimento de sua profissão – personal stylist – no Brasil. Conhecido por vestir celebridades, como Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Preta Gil, o moço completa, em 2015, dez anos de parceria com Sabrina Sato – sua maior vitrine. Além disso, está feliz por conseguir transformar sua especialidade em marca. Para reforçar, lança, ano que vem, uma segunda linha de roupas assinada em parceria com a Thelure – e outra com a marca brasiliense Amanda Brasil. “Antigamente, não compreendiam nosso trabalho”, diz. “Só de seis anos para cá ficaram mais claras a importância da nossa profissão e a enorme demanda do mercado publicitário.” Acioly chama a atenção para o potencial dos estilistas brasileiros: “Hoje em dia, é uma troca, importamos e mandamos informação de nossa moda e cultura lá para fora”, completa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.