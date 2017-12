Cultura lança novo edital para gestão da Cinemateca

Depois das polêmicas surgidas em maio, sobre a escolha de uma organização social para gerir a Cinemateca Brasileira, o Ministério da Cultura divulga nesta segunda-feira, no Diário Oficial da União, um novo texto para orientar essa seleção. O edital anterior será revogado. O escolhido responde pela instituição durante um ano.

Desta vez, o MinC privilegia “a capacidade técnica e operacional” e “a experiência no trato com a administração pública”. Contará pontos, também, o plano para preservação e divulgação do acervo. Ou seja, o ministério reconhece a importância de os interessados serem pessoas do ramo e saberem se relacionar com as áreas de gestão cultural.

No edital anunciado em maio, alguns meios culturais questionaram, entre outras, quesitos que valorizavam a representatividade dos candidatos. Tal critério foi considerado subjetivo — ele poderia significar, por exemplo, a importância artística, ou social, das pessoas ligadas ao projeto.