Cultura cria novo espaço de arte e homenageia Iatã Cannabrava

FOTO DE IATÃ CANNABRAVA, O HOMENAGEADO DO EVENTO

A Secretaria da Cultura lança esta tarde o Estação Cultura, um espaço com o qual pretende aproximar o público de sua sede, com palestras, exposições e intervenções, sempre discutido temas ligados à arte, cultura e patrimônio.

O novo espaço, que fica junto à Secretaria no Complexo Cultural Julio Prestes, começa com a mostra “Patrimônio Documentado” – desenvolvida pelo Museu da Casa Brasileira em parceria com os Museus Afro Brasil, Pinacoteca e Catavento. O programa terá também uma roda de samba para celebrar o Samba Rural Paulista.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por fim, haverá uma homenagem especial ao fotógrafo, curador e agitador cultural Iatã Cannabrava – detentor de prêmios importantes e que já organizou dezenas de exposições e workshops sobre a vida urbana em grandes metrópoles.