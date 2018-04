Cultura adere a plano para valorizar o turismo

O Ministério da Cultura está pondo um pé… no Turismo. A convite do ministro dessa área, Marx Beltrão, Roberto Freire vai mobilizar o MinC para ajudar no Plano Brasil Mais Turismo, a ser lançado no fim do mês.

Uma das missões conjuntas: renovar todas as placas turísticas e montar um Guia Brasileiro de Sinalização Turística.

Corrida de ouro

A propósito, não está fácil a vida de passageiros que descem em Viracopos. Muitos quase caem para trás ao serem informados de que um táxi até SP custa… R$450.

A solução à mão é alugar carro em uma locadora de lá e devolver em SP. Sai por R$130 – menos que o que se paga no trajeto Cumbica-SP.

Abstêmios

A ONG Parque Ibirapuera Conservação está pedindo, nas suas redes sociais, a repressão ao consumo de álcool e drogas naquela região.

Como a Guarda Civil não coíbe esse hábito, diz a entidade, aumentou demais a sujeira na área.